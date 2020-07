Veel beroepsgroepen werken vanwege de coronacrisis gedwongen thuis. Daardoor ziet de ANWB de files flink afnemen. De bond deed onderzoek onder 2000 Nederlanders. Daaruit blijkt dat drie op de vijf werkenden ook na de crisis twee of drie dagen per week wil blijven thuiswerken.

Slechts 21 procent van de mensen wil na de crisis weer volledig op kantoor gaan werken. Twee derde wil juist graag meer thuiswerken, maar laat dit wel afhangen van de manier waarop de werkgever dit faciliteert.

De ANWB wil graag dat de verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits blijvend vermindert. Eerder bepleitte hij daarom al het gebruik van de (elektrische) fiets. Een kwart van de Nederlanders gaf toen al aan vaker op de fiets naar het werk te willen.

Nu wil de bond ook dat, als het ‘normale’ leven terugkeert, twee of drie dagen per week thuiswerken de norm blijft. Hiermee doet de ANWB vooral een beroep op werkgevers. Werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet positieve en negatieve aspecten aan thuiswerken. Het is flexibeler en beter voor he..

