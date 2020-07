Adviescommissie: luchtvaartbeleid te vaag

Het kabinetsplan om de luchtvaart op termijn en onder voorwaarden te laten groeien is veel te vaag om milieueffecten ervan in beeld te brengen. Concrete doelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidshinder en bescherming van de natuur ontbreken.

Amsterdam

Dat zegt de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in een maandag gepubliceerd advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart). De commissie vindt dat Van Nieuwenhuizen goed in kaart moet brengen wat de gevolgen voor het milieu zijn voordat ze besluiten neemt. Het advies van de commissie, met instemming begroet door milieu-organisaties en andere tegenstanders van groei van de luchtvaart, heeft een voor Van Nieuwenhuizen vernietigende toon. In een mondelinge toelichting spreekt commissievoorzitter Harry Webers zelf liever van ‘zeer kritisch’.

De commissie m.e.r. is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich in het verleden vaker kritisch uitliet over het luchtvaartbeleid. Bijvoorbeeld over de milieubere..

