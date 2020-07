Minder doden in verkeer

Het aantal automobilisten dat in het verkeer sterft, is de laatste twintig jaar flink afgenomen. Fietsen was in 2019 daarentegen nog ongeveer even onveilig als in 1999. Het aantal zeventigplussers dat op de fiets of de e-bike overleed, nam juist weer fors toe.

Den Haag

Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in een nieuwe analyse. Het jaarlijkse aantal omgekomen fietsers beweegt zich de laatste twintig jaar rond of iets boven de tweehonderd. Onder automobilisten was het aantal verkeersdoden in 1999 nog bijna zeshonderd. Twee decennia later is dit met 60 procent gedaald naar 239 (2019). Dat is amper meer dan het aantal fietsers (203) dat overleed.

Ruim de helft van de overleden fietsers is ouder dan zeventig. Bij de

automobilisten is dit anders: hier vormen de dertigminners juist de grootste groep dodelijke slachtoffers. Volgens het CBS speelt mee dat ouderen mobieler zijn geworden: ze maken tegenwoordig meer kilometers in de auto en op de fiets, dan eind vorige eeuw. Daarnaast is..

