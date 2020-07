Politie naarstig op zoek naar ontsnapte tbs'er

Den Haag

Het gaat om de 61-jarige Henk Ernst die in 1998 tot zes jaar cel en tbs werd veroordeeld wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.

Ernst was met verlof. Op 4 juli werd de tbs'er in Zoutelande (Zeeland) gezien door een toerist toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. De toerist waarschuwde de politie, maar de tbs'er wist te ontsnappen, zegt een woordvoerster van het landelijk parket. Sindsdien is een speciaal team van de politie, FastNl, naar hem op zoek. De tbs'er is 27 juli op de Coolsingel in Rotterdam geweest. Sindsdien is zijn verblijfplaats onbekend.

Omdat niet bekend is waar Ernst verblijft, zijn foto’s en zijn identiteit vrijgegeven. Ernst is 1,86 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft een opvallend spleetje tussen zijn voortanden en diverse tatoeages, waaronder een vogel en een panter. <