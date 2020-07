Zes arrestaties bij burenruzie met hamer

Sprang-Capelle

Bij een burenruzie in Sprang-Capelle heeft de politie zes mensen gearresteerd. Ooggetuigen meldden dat er met een hamer is geslagen. Volgens de politie gaat het om families die elkaar al langere tijd beschuldigen van pesterijen tussen de kinderen.

De politie moest zondagavond drie keer ingrijpen. Agenten verrichtten drie aanhoudingen vanwege openlijke geweldpleging en later nog drie aanhoudingen voor het verstoren van de openbare orde. Ook de klauwhamer is in beslag genomen. <