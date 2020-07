Marken bidt voor Tamars familie

'Het stormt in het leven en in het hart van de ouders en broers van Tamar', bad dominee Huib Klink zondag. De protestantse Patmoskerk op Marken stond stil bij het overlijden van Tamar Uidam, een dag eerder. Het veertienjarige meisje liep in de nacht van vrijdag op zaterdag weg van huis. Na enkele uren vond de politie haar in de berm van de Zeedijk bij Zuiderwoude, een paar kilometer van het schiereiland Marken.

ZUIDERWOUDE - Politie doet onderzoek in de berm op de plek waar een meisje van 14 jaar uit Marken is gevonden langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. De politie is bezig met een zoektocht in de berm voor eventueel meer bewijs. ANP RAMON VAN FLYMEN (beeld anp / Ramon van Flymen)