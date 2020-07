Oud-deelnemers in jubileumreeks WIDM

Den Haag

Oud-kandidaten van Wie is de mol? mogen nogmaals op zoek naar de saboteur. In de komende extra reeks – vanwege het 20-jarig jubileum van het programma – krijgen zij een tweede kans. Dat bevestigt een woordvoerder van AVROTROS. De omroep deelde een filmpje op Instagram met onder anderen oud-mollen Merel Westrik en Kees Tol. Of zij ook weer meedoen, is niet duidelijk. Begin dit jaar werd het twintigste seizoen uitgezonden. Daarna werd een speciale extra reeks aangekondigd. De opnames voor die afleveringen vonden al voor de coronacrisis plaats. De jubileumserie is vanaf 5 september te volgen op NPO 1. <