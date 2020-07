Een compliment is geen wondermiddel (zeg dus niet: ‘Wat ben jij ont-zet-tend slim!’)

Amsterdam

‘Ik zeg niet dat we moeten stoppen met complimenten geven, maar wel dat we beter moeten stilstaan bij hoe we ze formuleren.’ Eddie Brummelman, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, stelde een boek samen waarin 31 internationale gedragswetenschappers aan het woord komen over loftuitingen: Psychological Perspectives on Praise.

‘Een compliment wordt gezien als wondermiddel tegen alle problemen die ontstaan door gebrek aan eigenwaarde. Maar het is in feite een complexe boodschap die weergeeft hoe mensen over ons denken en wat ze van ons verwachten.’

En zo’n positief verwoorde boodschap heeft soms negatieve gevolgen?

‘Juist mensen met een lage zelfwaardering, die het meest verlangen naar complimenten, le..

