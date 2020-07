Aan de ketting: Kleren om uit te wringen en geen boom om onder te schuilen

Drie auto’s minderen ineens vaart op de dijk richting Lelystad. Een van de inzittenden wijst naar rechts. Ik kijk, en kijk nog eens. En dan zie ik het: een prachtig bruin dier loopt door het hoge gras. Het is een ree. Een paar honderd meter verderop stopt de stoet weer. En weer graast er een ree. Het zijn twee cadeautjes na de enorme hoeveelheid regen die over me heen is gekomen op de weg tussen Almere en Lelystad. Het begon met een paar spetters, maar al gauw denderde het water naar beneden met in de verre omtrek geen plek om te schuilen.

Even voor de bui losbarstte had ik kennisgemaakt met Irhuia. Ze liep in haar eentje over de dijk die het Markermeer scheidt van de Oostvaardersplassen. Rugzak om, een veldboeket in haar hand, en een zwart T-shirt met de tekst: Free Mavis. Ze is blij dat ze een journalist ontmoet, laat ze weten. Haar wandeltocht is namelijk een actie om aandacht te vragen voor de zaak van een vriendin van haar, Mavis. De jeugdzorg heeft deze vrouw haar twee kinderen afgenomen en zelf zit ze nu om onduidelijke redenen in de gevangenis, aldus Irhuia.

In de regen vertelt ze haar verhaal. Ik loop naast haar met de fiets in de hand. Ze strijdt voor vrijheid, vertelt ze. Zo was ze eerder deze maand als burgerjournalist bij de boerenprotesten in Assen. Met tienta..

