Brand in spouw, woningen ontruimd

Zoetermeer

Door een brand in de spouwmuren van enkele woningen in Zoetermeer moesten tien tot vijftien bewoners van zaterdag op zondag de nacht elders doorbrengen. Vijf woningen hebben veel roet- en waterschade opgelopen door bluswerkzaamheden, waardoor ze onbewoonbaar zijn, zei een woordvoerder van de brandweer. Een bewoner van het huis waar de brand was ontstaan, is overgebracht naar het ziekenhuis. De brand ontstond tijdens werkzaamheden. Het isolatiemateriaal in de spouwmuur vatte vlam, waarna het vuur oversloeg naar de spouwmuren van de andere huizen. <