Voor Carel Heinsius was geloof 'als goede jazz: zo relaxed'

De pianist won in 1957 de AVRO Jazzcompetitie, en een jaar later het Loosdrecht Jazz Concours. ‘Maar toen zag hij de Heer en ging hij alleen nog stichtelijke jazz spelen. Op de echte jazzpodia kwam hij niet meer', beschrijft het Nederlands Jazz Archief.

Sinds Heinsius de jazz wilde inzetten om te getuigen, was de veelbelovende muzikant opeens weer betaalbaar voor kleinere clubs. Samen met bassist Hans Felderhof en drummer Han Bennink vormde hij het Carel Heinsius Trio. Hun ‘Jazz for Christ’-tournee ging langs Nederlandse campings en kerkgebouwen.

Bennink zei in 2017 tegen Het Parool dat hij zelf weinig had met de preken en gebeden tijdens hun optredens. ‘Heinsius was volkomen in de Heere. Hij vroeg of i..

