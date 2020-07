Kort geding in aanloop offerfeest

Den Haag

Slachterij Henk Worst in Nijkerk en het islamitisch slachthuis Ipekci in Harderwijk hebben in de aanloop naar het offerfeest een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De slachterijen eisen dat de NVWA ze alsnog toestemming geeft om in het kader van het offerfeest te slachten. Volgens de NVWA schieten de bedrijven tekort in hun plan van aanpak om de coronaregels te kunnen naleven. Bij acht slachterijen zijn de plannen afgewezen. Het kort geding dient maandag bij de rechtbank in Den Haag. Het offerfeest

begint vrijdag. <