Een stadsegel laat zich zijn geheimen niet snel ontfutselen

Het gaat slecht met de egel, maar niemand weet waardoor dat komt en hoe de situatie te verbeteren is. Onafhankelijk van elkaar zijn de gemeente Zoetermeer en de Egelwerkgroep van de Zoogdiervereniging een onderzoek begonnen.

Het zendertje is met epoxy vastgezet aan een paar kortgeknipte stekels. ‘Daar voelen ze niets van.’ (beeld adviesbureau silvavi)

Zoetermeer

’Zoetermeer kent een opvallend hoge egeldichtheid’, weet stadsecoloog Hendrik Baas. Concrete cijfers heeft hij niet paraat, maar er moeten ongeveer drie keer zoveel egels rondlopen in deze groene gemeente als elders. ‘Een jaar of tien geleden is dat eens uitgezocht en toen waren alle ‘kilometerblokken’ bezet.’

De Egelwerkgroep doet een vergelijkbaar onderzoek in Steenwijk, Overijssel. ‘We pakken het net een beetje anders aan: zij werken met in het wild gevangen egels. We wisselen onze ervaringen uit’, aldus Roy Mol, onderzoeker bij ecologisch adviesbureau Silvavir uit Schalkhaar, Overijssel, dat het onderzoek uitvoert.

Voor de proef zijn zes egels uitgezet die voorzien zijn van twee piepkleine zendertjes. De ene zendt tussen acht..

