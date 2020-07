D-day en daarna: Stalin stelt de wet in Potsdam

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 61: overwinnaars vertrouwen elkaar niet meer.

Na het overlijden van de Amerikaanse president Franklin Roosevelt op 12 april 1945 werd de weduwe, Eleanor Roosevelt, gecondoleerd door vicepresident Harry S. Truman, die nu president geworden was. Truman was geëmotioneerd, nauwelijks in staat om iets te zeggen. ‘Is er iets wat ik voor u kan doen?’, stamelde Truman. Het antwoord van de weduwe, een kalme, waardige vrouw, maakte zo veel indruk op Truman, dat hij het in zijn memoires citeerde. ‘Is er iets wat wij voor u kunnen doen?’, zei mevrouw Roosevelt. ‘For you are the one in trouble now.’

Ze had gelijk. De herinneringen van ..

