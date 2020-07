‘In de regenboogtuin wordt je verdriet erkend. Rouw kan daarmee draaglijker worden’

De ‘regenboogtuin’ bij woonzorgpark Het Westerhonk in Monster helpt bewoners bij het rouwen om het verlies van een geliefde. De plek heeft een labyrint, bankjes en een fontein. ‘Deze tuin is als een vriend die altijd thuis is.’

Monster

‘Hier kom je tot rust’, zegt Wesley van der Graaf, terwijl verdriet zijn gezicht tekent. Hij staat midden in de onlangs geruisloos in gebruik genomen regenboogtuin in Monster, een plaats in Zuid-Holland. Daar kunnen hij en de verstandelijk beperkte medebewoners van woonzorgpark Het Westerhonk terecht als ze een geliefde hebben verloren.

De jongeman deelt zijn gevoelens over een recent overleden meisje dat kort op het woonzorgpark woonde en over zijn moeder die enkele jaren geleden stierf. Trots laat hij zijn onderarm zien. Daarop heeft hij als eerbetoon aan haar een tattoo laten aanbrengen. ‘Als ik in de tuin ben, denk ik aan de mensen om wie ik geef, die niet meer leven. Dan komen de emoties en staan de tranen in mijn ogen.’

