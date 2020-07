‘Enorme toename’ van mensen die zich laten testen op corona

Medewerkers van de GGD Utrecht nemen coronatesten af in een teststraat in Houten. Het aantal mensen dat zich laat testen, is de afgelopen weken enorm toegenomen. (beeld anp / Koen van Weel)

Amersfoort

Twee weken geleden lieten meer dan 75.000 mensen zich testen, de week daarop bijna 89.000. De precieze cijfers van afgelopen week maakt GGD GHOR, de brancheorganisatie van de 25 GGD’en in Nederland, maandag bekend.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet vrijdag weten dat de testbereidheid iets is gestegen, maar nog steeds relatief laag is. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat van de mensen met klachten die kunnen wijzen op corona, zoals een loopneus, keelpijn of kortademigheid, 19 procent zich in de drie weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst liet testen.

opschalen

De coronatestlocaties kunnen de toeloop aan, is de indruk. 'Het is belangrijk da..

