Docenten hebben het vaak niet door als hun leerlingen afdwalen tijdens online lessen, merkten scholieren

Amersfoort

Eén op de tien middelbare scholieren meent thuis via online onderwijs meer te hebben geleerd dan tijdens de lessen die gewoonlijk op school worden gegeven. De rest van de tieners is niet zo positief over het effect van de coronamaatregelen op hun schoolcarrière. Ruim de helft vreest de afgelopen tijd minder te hebben geleerd dan normaal. Dat blijkt uit een onderzoek van Qompas, een organisatie die is gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling.

feedback ontbreekt

Op de opdrachten die leerlingen moesten maken, kreeg een kwart meestal geen feedback van de docent, of zelfs nooit. Van de vmbo-scholieren gaf 63 procent aan dat het digitaal makkelijker was te sjoemelen tijdens toetsen en bij het inleveren van op..

