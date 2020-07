Ontwerpers bieden vernieuwende oplossingen voor corona-samenleving

Amsterdam

Ruim honderd ontwerpers deden mee aan het onderzoek. Bijna de helft van hen is meer dan vijftig procent van zijn of haar omzet misgelopen tijdens de lockdown. En een meerderheid van de ontwerpers verwacht ook in de toekomst minder omzet te draaien. Tegelijk zien ze mogelijkheden via hun werk het leven in coronatijd opnieuw vorm te geven.

Op de tentoonstelling Van Thonet tot Dutch Design zijn enkele ontwerpen die reageren op de coronacrisis te zien. Toen na de heropening van de restaurants mensen angst hadden om uit eten te gaan, ontwierp Mediamatic Serres Séparées. In deze kleine kassen kunnen mensen sam..

