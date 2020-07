Defect gen speelt rol bij coronavirus

Nijmegen

Artsen en genetici van het Radboudumc in Nijmegen hebben ontdekt dat een defect in de genetische code van het gen TLR7 (Toll-like receptor 7) een rol speelt in het ziekteproces van COVID-19 bij sommige jonge mensen. De ontdekking kan volgens de artsen misschien leiden tot een betere behandeling van jonge, ernstig zieke coronapatiënten. Aanleiding voor het onderzoek naar de rol van het gen was een opmerking van een arts van het Maastricht UMC+ over twee jonge broers die ernstig ziek waren door COVID-19. Dat was opmerkelijk, omdat vooral ouderen worden getroffen door het virus en het in dit geval om twee broers onder de 35 jaar ging. <