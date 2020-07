Deskundigen: ‘Het duurt te lang voordat noodzakelijke veranderingen in de jeugdzorg van de grond komen’

Het duurt te lang voordat noodzakelijke veranderingen in de jeugdzorg van de grond komen. Dat zeggen diverse deskundigen tegenover deze krant.

Leiden

Als medewerkers in de jeugdzorg het niet meer weten, grijpen ze te snel naar dwangmiddelen, constateert Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. Twee jaar geleden al kwam minister Hugo de Jonge met directeuren van instellingen overeen dat separeercellen afgeschaft zouden worden. ‘Het wetsvoorstel voor een verbod zou in januari 2021 ingaan’, zegt hij. ‘Daarna is het ondanks Kamermoties erg stil gebleven.’

Inmiddels wordt wel gewerkt aan een voorstel, maar dat ligt voorlopig nog niet voor in de Tweede Kamer, blijkt uit een reactie van het ministerie van Volksgezondheid. Het wetsvoorstel ‘Rech..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .