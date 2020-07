Remco (17) overleed na suïcide. Hij zei: ‘In de hemel staat de deur altijd open’

Het aantal zelfdodingen in de jeugdzorg is zorgelijk. Pleegouders Marian en Leen Dekker maakten het van dichtbij mee en doen hun verhaal. ‘Wij moesten Remco terugsturen als hij radeloos naar ons vluchtte.’

Dordrecht

Op woensdag 3 april 2019 deed Remco Langermans (17) een suïcidepoging. Drie dagen later overleed hij aan de gevolgen ervan. Zijn pleegouders Marian en Leen Dekker maken zich zorgen om jongeren in vergelijkbare omstandigheden. ‘Remco had al twee keer eerder een suïcidepoging gedaan. Toch werd hij alleen gelaten in een ruimte die niet gestript was. Hij kon zich aan zijn broekriem ophangen.’

hulp nodig?

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 telefonisch bereikbaar) en 113.nl.

Remco verbleef in de gesloten jeugdzorginstelling Schakenbosch in Leidschendam toen hij zichzelf het leven ontnam. ‘Na Remco zijn er nog twee suïcides geweest in deze instelling’, zegt ze. ‘En ik zie..

