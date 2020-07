Klacht tegen KLM: vrouw krijgt gelijk

Utrecht

Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De zaak was aangespannen door SP-Kamerlid Ronald van Raak. Het was zijn vrouw naast wie een joodse man niet wilde gaan zitten, op een nachtvlucht New York-Amsterdam in mei 2019, omdat zijn geloof hem dat verbood.

Volgens het college moet KLM degene aanspreken die het probleem veroorzaakt, en de last daarvan niet leggen bij de ander. KLM zegt dat het optreden van zijn medewerkers gericht is op de-escalatie. Volgens Van Raak is het een principekwestie. ‘Degene die gediscrimineerd wordt, wordt gevraagd weg te gaan. Degene die discrimineert, wordt niet aangesproken. Dat hoort niet.’

Twee jaar geleden moest de Israëlische luchtvaartmaatschappij El..

