RIVM wil jongeren beter bereiken: die verslappen

Opvallend in de nieuwe piek van coronabesmettingen is dat het vooral twintig- tot en met veertigjarigen betreft. Deels komt dat door verslappend gedrag in het naleven van regels, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat zich buigt over de vraag hoe ze moet doordringen tot jongeren.