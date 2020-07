Muziek bij crematie gaat paar euro kosten

Hoofddorp

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra stuurt crematoria tegenwoordig een rekening voor de muziek die wordt gedraaid tijdens uitvaartbijeenkomsten. Dat bevestigt de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) na een bericht in het AD. Eerder liet Buma/Stemra de uitvaartsector met rust, omdat begrafenissen en crematies werden beschouwd als privéaangelegenheden. Maar de auteurswaakhond is daarvan teruggekomen. De hoogte van de extra kostenpost wordt bepaald op basis van de grootte van de crematie. Gemiddeld moeten uitvaartondernemers vijf euro extra gaan berekenen. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 2019. Voor muziek tijdens begrafenissen hoeft overigens nog niet te worden betaald. Volgens de LVC wordt tijdens begrafenissen, die grotendeels in de buitenlucht plaatsvinden, maar zelden muziek gedraaid. <