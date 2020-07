Maria Magdalena

Toen ze zeventien was, zag conservator Lieke Wijnia dit schilderij van Maria Magdalena en sindsdien laat de vrouw haar niet meer los. Deze week zat Wijnia 28 uur in de kluis in de Jacobikerk in Utrecht en schreef een essay over haar Maria.

essay pagina 3

