Aanspreken van vrouwen bij abortuskliniek mag verboden worden

Tegenstanders van abortus hebben niet het recht vrouwen die een abortuskliniek willen bezoeken, aan te spreken om hen op andere gedachten te brengen. Het aanspreken is een wanordelijkheid en gemeenten mogen hiertegen optreden, oordeelt de rechtbank in Haarlem.

Haarlem

Als demonstranten zwangere vrouwen aanspreken, hindert het volgens de rechters ‘de bezoeksters onevenredig in hun vrijheid, in het bijzonder in het ongestoord gebruik maken van hun rechten uit de Wet afbreking zwangerschap’.

De zaak was aangespannen door de Duitse organisatie Donum Domini (Latijn voor ’geschenk van de Heer’). Die wil dit jaar enkele keren demonstreren bij de Bloemenhovekliniek, een kliniek in Heemstede waar zwangerschappen worden afgebroken.

De gemeente steld..

