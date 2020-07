Rusthoven: Vogels voeren op een graf op Natuurbegraafplaats Westerwolde

Begraafplaatsen in Nederland hebben hun eigen sfeer. In deze zomerserie bezoeken redacteuren kerkhoven en stadsbegraafplaatsen, noodvoorzieningen, urnenmonumenten en natuurbegraafplaatsen. Vandaag: Natuurbegraafplaats Westerwolde.

Natuurbegraafplaats Westerwolde ligt in het gehucht Assel midden in de bossen op de Veluwe. Je hoort er niet alleen vogelzang en bomengeruis, maar ook autogeraas van de A1 waaraan het rusthof ligt.

Wat verder weg klinkt het geluid van een schietoefening. Het kan een afknapper zijn voor potentiële klanten van de begraafplaats. Aan de andere kant: in Nederland is vrijwel geen natuurgebied te vinden waar het echt stil is. Als lawaaiig bos tijdens je leven goed genoeg was, waarom zou je er dan niet in begraven willen worden?

Op deze regenachtige dinsdagochtend zijn de bezoekers op één hand te tellen. Het zal een momentopname zijn. Er staan veel kaarsen aan, ook bij graven van een paar jaar oud. Er zijn dus recent nog nabestaanden geweest.

