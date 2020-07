'Verschil in reisadviezen is niet uit te leggen'

Topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR pleit voor het instellen van een Europees reisadvies voor buitenlandse reizen. Dat heeft hij gezegd in een interview met vakmedium TravMagazine. Met zijn opmerkingen reageerde Oostdam op de situatie dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Kroatië deze week niet heeft aangepast, en Nederland wel. 'Dit is inderdaad aan de consument niet uit te leggen', zei Oostdam. <

beeld anp

Motorrijder omgekomen na aanrijding met tractor

Een 53-jarige motorrijder is woensdag om het leven gekomen door een aanrijding met een tractor op de Westerhaarweg in Wijster (Drenthe). De tractorbestuurder is volgens d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .