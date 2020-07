Rioolwater onderzocht op coronavirus

In Den Bosch wordt een monster genomen van rioolwater. Rioolwater wordt in Nederland stelselmatig onderzocht op de aanwezigheid van het coronavirus. In steeds meer Nederlandse zuiveringsinstallaties worden deze monsters genomen. Zo is op lokaal niveau beter vast te stellen of en in welke mate het virus zich verspreidt, en kunnen het kabinet en de veiligheidsregio’s eventueel maatregelen nemen. <

