'Komende tijd meer ziekenhuisopnames'

Hij baseert zich onder meer op het aantal besmettelijke personen. Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er momenteel bijna 6500 mensen in Nederland die anderen kunnen besmetten met het coronavirus. In het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen kwam woensdag weinig verandering. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 15 naar 17, het aantal patiënten op verpleegafdelingen daalde van 90 naar 85. Dat betekent dat de ziekenhuizen net iets meer dan honderd coronapatiënten behandelen.

Op de intensive cares liggen ook 593 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat de ic's in totaal 610 mensen behandelen. Dat aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden intensive cares nu 900 mensen behandelen. Voor hen zijn 1150 bedden beschikbaar. Bijna de helft van alle ic-bedden wordt momenteel dus niet gebruikt.

Het aantal coronatesten dat in Nederland is uitgevoerd sinds de uitbraak van het virus is tot ruim een half miljoen gestegen. Brancheorganisatie GGD GHOR Nederland laat weten dat de teller inmiddels op 507.410 testen staat. Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) zijn verantwoordelijk voor het testen van mensen die mogelijk zijn besmet met het virus. Dat gebeurde eerst slechts mondjesmaat, omdat de capaciteit niet op orde was. Sinds 1 juni mag iedereen die dat wil zich laten testen.

Veruit de meeste testresultaten zijn negatief. Vorige week lieten 88.886 mensen zich testen door de GGD. Van hen bleek ruim 1 procent het virus onder de leden te hebben, liet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag weten. Dat zijn 987 mensen, bijna twee keer zoveel als een week daarvoor.

gemakkelijker testen

Deskundigen en leden van het Outbreak Management Team pleitten er woensdag in Trouw voor dat het gemakkelijker moet worden om je te laten testen. Ongeveer één op de acht mensen met klachten zegt zich te laten testen op het coronavirus. Dat zijn er volgens hen te weinig. Tests worden nu veelal afgenomen in teststraten, waarvoor mensen een eindje moeten rijden of zelfs het ov moeten nemen. 'Dat moet sneller en beter', zegt Marc Bonten, arts-microbioloog en hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht. <