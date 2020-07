'Laat onderhoud brug Nijmegen doorgaan'

Nijmegen

Nijmegen wil geen tien jaar wachten op een schilderbeurt voor de 'afbladderende' Waalbrug. De stad wil dat Rijkswaterstaat aan die klus begint zodra er een oplossing is voor het verwijderen van de oude verflaag, die het kankerverwekkende chroom-6 bevat. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen, die de Kamer maandag liet weten dat er pas over tien jaar geld is om de monumentale brug te schilderen. De Nijmeegse Waalbrug was de eerste locatie in het land waar Rijkswaterstaat ontdekte dat er verf met chroom-6 was gebruikt. Daardoor liep de omvangrijke renovatie van de brug aanzienlijke vertraging op. Rijkswaterstaat zocht naar een oplossing en over twee jaar lijkt er een veilige methode te zijn voor het verwijderen van de verf. <