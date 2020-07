Tropische verrassing in Zeeland

Op een regenachtige dag in de zomervakantie wil je er ook weleens op uit. Of misschien wel júíst. Gelukkig zijn er ook leuke uitjes die prima te bezoeken zijn op een druilerige zomerdag. Zo vertrok ik met zwaaiende ruitenwissers en vier kinderen in de auto naar Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme, Zeeland.

‘We gaan naar de dierentuin!’ Enthousiast springen de twee kleinsten van het stel, Fenna (4) en Zoey (3) uit de auto. Gelukkig hebben ze hun kaplaarzen aan, want het parkeerterrein bij de Zoo ligt vol grote plassen. Samen met Joas (6) en Luka (8) rennen we naar de ingang, vluchtend voor weer een nieuwe bui.

Binnen komt de tropische warmte ons meteen tegemoet. We lopen via het restaurant weer even een stukje na..

