De boer weigert ingrepen op zijn erf. ‘Geef ons voor de lange termijn perspectief’

Borculo - Bilthoven

‘Poeh’, verzucht melkveehouder Geert Leusink. Hem is net gevraagd wie er dan van bovenaf opdracht geeft de boeren in een slecht daglicht te plaatsen, zoals zijn stellige overtuiging is. ‘Tot de etage waar dit soort besluiten worden genomen, kunnen wij niet doordringen’, zegt de 51-jarige boer, nauw betrokken bij Farmers Defence Force.

De RIVM-stikstofrekenaars zouden de veehouderij door een nadeliger model halen dan het wegverkeer. De achterdocht bij Leusink is te groot om later die middag de ontkenning van het RIVM – ‘Wij hanteren één model voor alle stikstofdepositie’ – serieus te nemen. Het RIVM is in zijn ogen onderdeel van het systeem dat op het boerenland ruimte moet maken voor natuur en voor wegen- en woningbouw.

..

