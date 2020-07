Demonstrerende boeren op A28 op de bon geslingerd voor te langzaam rijden

Enkele demonstrerende boeren zijn door de politie op de bon geslingerd omdat ze te langzaam over de A28 bij Zwolle reden. Volgens de politie brachten ze de verkeersveiligheid in gevaar.

Boeren zijn over snelweg A28 onderweg naar het RIVM in Bilthoven om zich aan te sluiten bij de protestactie van Farmers Defence Force (FDF), die de veevoermaatregel van tafel wil. (beeld anp / Vincent Jannink)

De Lichtmis

Officieel geldt geen minimumsnelheid op de snelweg, maar als automobilisten anderen in gevaar brengen, riskeren ze wel een boete. De hoogte van de boetes wordt later bepaald in overleg met de officier van justitie, zegt een woordvoerster van het OM. 'Dat ligt aan de omstandigheden.'

De boeren zijn vanuit het noorden onderweg naar een protest in Bilthoven tegen het daar gevestigde Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en rijden langzaam. De protestactie van Farmers Defence Force (FDF) begint daar om 13.30 uur. Bij het dorpje De Lichtmis, niet ver van Zwolle, werden boeren staande gehouden door de politie. Voertuigen mogen alleen op autowegen als zij 50 kilometer per uur kunnen en mogen rijden. Voor autosnelw..

