Boeren met auto naar RIVM-demonstratie

De Bilt

Volgens de lokale autoriteiten levert een stoet van tractoren ernstige risico’s op voor het verkeer, belemmert deze hulpdiensten in hun werk en is er daardoor kans op wanordelijkheden. Het verbod is onmiddellijk ingesteld en geldt dus ook voor boeren die al op dinsdag naar Biltse Rading willen rijden. De boeren komen vanmiddag om 13.30 uur in de buurt van het RIVM samen om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waaronder de nieuwe veevoerregels.

Farmers Defence Force is boos over het besluit, maar roept zijn achterban toch op in de auto te stappen en de tractor thuis te laten. Tegen persbureau ANP zei FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema: ‘We hebben de demonstratie vorige week al aangemeld, daar is de ..

