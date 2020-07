Medicijnencombinatie biedt kansen

Sittard

Artsen van het Zuyderland medisch centrum in Sittard en Geleen beproefden de twee medicijnen bij 86 COVID-19-patiënten bij wie het immuunsysteem in reactie op het coronavirus op hol was geslagen. Door die zogeheten cytokinestorm valt het immuunsysteem het eigen lichaam aan. Artsen gaven de patiënten eerst prednison, een medicijn dat het immuunsysteem in toom houdt. Als dat niet effectief genoeg was, voegden ze er het reumamedicijn tocilizumab aan toe. Dat middel onderdrukt het effect van een specifieke afweerstof.

De resultaten zijn opzienbarend, zo blijkt uit de publicatie in het vakblad Annals of the Rheumatic Diseases. Vergeleken met een even grote controlegroep van coronapatiënten die een paar weken eerd..

