AMSTERDAM

Op de binnenplaats van het Amsterdam Museum is tijdelijk een expositie te zien met foto's van de antiracismedemonstraties in de hoofdstad. Het gaat om werk van de Amsterdamse fotograaf Luciano de Boterman die betogers vastlegde op de Dam op 1 juni en in het Nelson Mandelapark op 10 juni. De pop-up-expositie is gratis toegankelijk en te zien tot en met september. <