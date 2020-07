Geen gladiolen maar vlaggen ...

Vrolijke gezichten tijdens de vlaggenparade van de Vierdaagse Vakantieweek voor kinderen in Groesbeek. Vier dagen lang zijn er activiteiten in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het bekende wandelevenement de Vierdaagse van Nijmegen gaat vanwege coronamaatregelen niet door. Daarom is voor kinderen een alternatief festijn georganiseerd in dit museum nabij de Duitse grens. De vaste presentatie van het Vrijheidsmuseum - gehuisvest in een twaalf meter hoog gebouw - probeert een veelzijdig gezicht te geven aan de Tweede Wereldoorlog. Geschiedenis vanuit verschillende perspectieven, in samenhang met andere gebeurtenissen in de vorige eeuw. Daarnaast toont het museum jaarlijks een of meer tijdelijke exposities. Naast eigen produ..

