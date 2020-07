‘Verdrinkingen zijn te voorkomen’

Jongeren springen van bruggen en sluizen de rivier in, maar het zijn de zestigplussers die het vaakst verdrinken. Om het aantal verdrinkingen verder terug te dringen, is een gecoördineerde aanpak nodig, zegt verdrinking-expert Joost Bierens.

Brussel

Het is druk op de Nederlandse rivieren. Veel mensen gaan in hun eigen buurt varen of zwemmen, omdat ze deze zomer niet op vakantie gaan. Dat doen ze bijvoorbeeld in de Vecht, de rivier die van Utrecht naar het IJmeer loopt langs mooie dorpen, buitenplaatsen, kerken en kastelen.

Het is verboden om te zwemmen in vaarwegen en bij bruggen, sluizen en aanmeerplaatsen, waarschuwen het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Stichtse Vecht. Je kunt er een boete voor krijgen van 140 euro. Op andere plekken in de rivier mag je wel zwemmen, maar het waterschap en de gemeente adviseren om naar een officiële zwemwaterlocatie te gaan. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gemeten om te voorkomen dat zwemmers ziek worden. Ook word..

