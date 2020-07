Trump ergert zich aan knielende honkballers

Washington

Donald Trump vindt het maar niets, al die knielende sporters. De Amerikaanse president zag maandagavond op tv hoe manager Gabe Kapler van honkbalclub San Francisco Giants en een paar van de spelers op één knie gingen zitten toen het volkslied werd gespeeld. De Giants speelden in een leeg stadion een oefenwedstrijd tegen Oakland Athletics, in de aanloop naar het nieuwe seizoen in de Major League. 'Ik kijk uit naar live sport. Maar steeds als ik een speler zie knielen tijdens het volkslied, een teken van geen respect voor ons land en onze vlag, dan is de wedstrijd voor mij alweer voorbij', schreef Trump op Twitter. <