Brexit krijgt gezicht in de 'Tuin van Engeland'

Kom niet aan de natuur in het Engelse graafschap Kent. Bewoners maken zich boos over mogelijke douanecontroles. (beeld istock / Gavin Dodds)

Sevington

Krekels tjirpen, vlinders fladderen en twee leeuweriken staan stil in de lucht. De korenvelden tussen Sevington en Mersham laten zien waarom graafschap Kent de Tuin van Engeland wordt genoemd, maar de akoestiek van de natuur wordt overstemd door de graafmachines die in de verte als slangen hun opmars maken in dit verwilderde paradijs. ‘Geniet nog maar even van het groen’, zegt Sue, die met haar echtgenoot Dave door de velden loopt, ‘over een halfjaar staan hier vrachtwagens. De Tuin van Engeland, zei je? De Tuin van de brexit zul je bedoelen.’

Onlangs wachtte de bewoners een onaangename verrassing toen de regering verklaarde dat ze net ten zuiden van de stad Ashford een gebied van elf hectare had opgekocht..

