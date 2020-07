Nieuw leven voor een oud pand

In de Utrechtse binnenstad staat een historisch, zeer markant pand te koop. Toen vijftig jaar geleden de poep van krakers nog in de hoek lag, zag Paul Smit, als enige, de potentie van het huis.

Utrecht

‘Kijk, dat hebben we pas nog geverfd.’ Paul Smit (82), de huidige bewoner van Trans 13, wijst naar de gouden lantaarn boven de voordeur. Met zijn hippe brilmontuur, strak gemodelleerde haar en snelle grapjes komt hij veel jonger over dan hij is. Dat was vroeger juist een probleem, grinnikt hij. Toen hij in 1970 dit huis wilde kopen, nam de makelaar hem aanvankelijk niet serieus.

Trans 13, in de schaduw van de Utrechtse Domtoren, stond op de lijst om gesloopt te worden. Na honderd jaar een antiquariaat gehuisvest te hebben, gevolgd door krakers, bevond het pand uit 1621 zich in een ‘deplorabele staat’, aldus Smit. ‘Er lag poep in de hoeken en gas, water en elektra waren er niet. Uit hun verband geschote..

