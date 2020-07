Coronavirus grijpt weer om zich heen, virologen reageren bezorgd op nieuwe cijfers

Het coronavirus grijpt weer heviger om zich heen in Nederland. De overheid neemt nog geen extra maatregelen, maar virologen reageren bezorgd op de cijfers.

Bezoekers aan de Haagse markt lopen met mondkapjes op. Ondanks de coronaregels is het er erg druk. (beeld anp / Robin Utrecht)

Bilthoven

Afgelopen week werden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 987 nieuwe gevallen gemeld. Een week eerder waren dat er 534. Het reproductiegetal ligt op 1,29, maakte het RIVM dinsdag bekend. Dat betekent dat 100 mensen met het virus 129 anderen besmetten. Het getal kent een onzekerheidsmarge, maar voor het eerst sinds half maart ligt die marge volledig boven de 1. Het reproductiegetal is altijd een schatting achteraf. Het getal van 1,29 heeft betrekking op 2 juli. Vanwege vertragingen in de rapportage van besmettingen en ziekenhuisopnames, kan het RIVM over de dagen erna nog niets betrouwbaars zeggen.

Aura Timen, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, spreekt van een ‘zorg..

