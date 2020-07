Beeldentuin: Onder de druiven in Lelystad genieten van een Turks ontbijt

Met de inrichting van een tuin kun je een statement maken. Het Nederlands Dagblad belt aan om het verhaal erachter te horen. Vandaag:Corine van Zoelen (48) over de Turkse zithoek in haar achtertuin, aan het Gelderse Diep in Lelystad .

Het miezert – helemáál geen dag om in de tuin te gaan zitten. En toch staan in de huiskamer van Corine van Zoelen tuinkussens klaar. Geen kussens van Hartman, nee, in de achtertuin van de Van Zoelens in Lelystad bevindt zich een Turkse zithoek, en die wordt natuurlijk aangekleed met Túrkse kussens (voor de kenners: Şark Köşesi) en Túrkse kleden. Tenminste, als de zon schijnt. En bij uitzondering vandaag dus ook, ondanks de miezerregen, maar dat is speciaal voor de foto bij dit stukje.

Een knusse zithoek is het, afgezet met rieten matten en overgroeid door druivenranken, met een houtkachel erin voor frissere avonden. Van de druiven heeft Van Zoelen weleens wijn gemaakt. Achter de zithoek stroomt het kanaal het Gelderse Diep, met ernaast ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .