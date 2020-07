Lhbti'ers verdeeld over horecasticker

Amsterdam

Een op de twee lhbti'ers in Amsterdam vindt het belangrijk dat horecagelegenheden in de hoofdstad op de deur of in folders aangeven dat ze lhbti-vriendelijk zijn. Van de ondervraagden vindt 45 procent juist van niet, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 3500 lhbti'ers. Degenen die het belangrijk vinden dat horeca lhbti-vriendelijk is, zeggen dat het hun een gevoel van veiligheid geeft, maar ze hopen wel dat dat in de toekomst niet meer vermeld hoeft te worden. 'Het is goed om te weten dat het personeel er voor je is als een andere klant iets vervelends doet', zegt een respondent die positief is over de actie. <