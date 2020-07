Boodschapper van stille rampHenk Tennekes (1950-2020)

Toxicoloog Henk Tennekes streed tegen de grote bijensterfte en had vrede met zijn eigen dood. 'Eeuwig leven is niet het doel.'

Zijn overlijden was 30 juni op Twitter aangekondigd. De geest was helder, maar het lichaam was zo ziek dat het lijden voor hem ondraaglijk was.

Henk Tennekes overleed uiteindelijk op 7 juli. Een dag ervoor gaf hij in zijn zorgappartement in Winterswijk nog verschillende interviews, zodat zijn boodschap niet tegelijkertijd met hem zou sterven. De strijd tegen de ‘verraderlijke’ bestrijdingsmiddelen met zogeheten neonicotinoïden (neonics) moet doorgaan. Anders dreigt een ecologische catastrofe. In 2010 sloeg hij alarm vanwege de grote bijensterfte. Hij joeg de chemische industrie en een groot deel van de wetenschappelijke wereld tegen zich in het harnas. Persona non grata of niet, hij zou doorgaan tot de laatste dag.

Tenneke..

