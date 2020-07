Veel corona in Europese vakantiegebieden. Het virus slaat toe in verschillende regio’s

Corona leeft weer op in diverse populaire vakantiegebieden in Europa. Spanje heeft alweer maatregelen aangescherpt, Frankrijk volgt mogelijk binnenkort met nieuwe beperkingen.

Amersfoort

Frankrijk heeft het dragen van een mondkapje verplicht gesteld in alle afgesloten openbare ruimtes – inclusief supermarkten en andere winkels. De R-waarde is in dit land 1,2. Ligt dit cijfer boven de 1, dan neemt het aantal besmettingen snel toe.

De Franse overheid vermoedt dat corona in zuidelijke steden als Nice en Marseille nog veel sneller om zich heen grijpt. Ook in Bretagne, een populaire bestemming voor Britten, neemt het aantal besmettingen toe.

In de Spaanse regio Catalonië komen er dagelijks rond de duizend besmettingen bij. Kuststad Barcelona worstelt met de vele strandgangers, die te dicht op elkaar zitten. Ook op Mallorca is dat een probleem.

Verder naar het oosten is de coronacrisis nog ernstiger. Zo is in Kroatië, S..

