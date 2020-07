Het Wilde Westen

Ik kan enige verbazing niet onderdrukken. Ik zie groepen als Viruswaanzin demonstreren tegen anticoronamaatregelen en hoor verwarde geesten ook nog iets roepen over ‘dictatuur’. En ik maar denken dat juist die anderhalvemetermaatregel ervoor zorgt dat we in Nederland nu weer veel kunnen doen wat eerst verboden was. Bovendien heb ik niet gemerkt dat Rutte en de zijnen het parlement en de onafhankelijke rechter buitenspel hebben gezet. Hoezo dictatuur?

Maar goed, verbazing over Nederlands protest valt in het niet bij verbijstering over wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Massademonstraties zonder afstand houden, stranden die volstromen en velen die nog nooit van het nut van handen wassen blijken te hebben gehoord. Maar wat wil men ook met een president die lange tijd weigerde een mondkapje te dragen, zijn eigen medici afvalt, tegen beter weten in roept ‘a great job’ te hebben verricht en zelf onbeschermde bijeenkomsten organiseert? En het aantal doden blijft maar stijgen … Wat bezielt Amerika?

hyperindividualisme

Het antwoord is simpel: individualisme, ingebakken in het Amerikaanse volkskarakter. ‘Don’t tread on me’ is een geloofsbelijdeni..

Wat een..

