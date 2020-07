‘In een oldtimer is het mooi kijken en als een hark uitstappen’

Achter de manshoge heg zie je nog net het dak van een compacte auto, een donkerblauwe Fiat 500. Het wagentje beslaat een groot deel van de bescheiden voortuin bij de woning van Monique van Oostveen in Abcoude. Achter het stuur zit een plastic ... skelet. ‘Die gebruiken we voor de grap tijdens ons komende oldtimer-evenement’, vertelt de vrouw die met haar partner is betrokken bij het bestuur van de Fiat 500-club in Nederland. In de buurt trekt het tafereel genoeg bekijks. ‘Mensen die langs wandelen, blijven toch even langer naar mijn tuin kijken. Een meisje uit de buurt komt een paar keer in de week met haar moeder even kijken of de bijzondere bestuurder nog op zijn plaats zit.’

Van Oostveen is verliefd geworden op ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .