D-day en daarna: Alles opzij voor de atoombom

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat een atoombom tot de mogelijkheden behoorde. D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 60: atoomtest in Alamogordo.

Op maandag 16 juli 1945, één minuut voor half zes ’s ochtends, vond er een beslissende wending plaats in de Tweede Wereldoorlog en, meer nog, in de wereldgeschiedenis. Het gebeurde bij de militaire basis Trinity Camp in een woestijn in de Amerikaanse staat New Mexico, nabij het stadje Alamogordo, 140 kilometer van de grens met Mexico. De wereldschokkende gebeurtenis die er plaatshad, heette Trinity, ‘Drie-eenheid’. Het was de codenaam voor de eerste test van een nieuw en revolutionair wapen, de atoombom.

Op een afstand van 32 kilometer zagen de makers van de bom wat er gebeurde. Ze waren verstomd. Een hoge militair, brigade-generaal Thomas F. Farrel, probeerde te beschrijven wat hij had gezien: ‘Het gehele landschap werd verlicht door een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .